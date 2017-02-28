«Финбанк» просит у НБУ разрешение на самоликвидацию

ПАО «Финбанк» Александра Грановского подал на рассмотрение Национального банка заявку на самоликвидацию. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
«На сегодня соответствующий пакет документов от ПАО «Финбанк» находится на рассмотрении НБУ. О принятом по результатам рассмотрения решении мы сообщим дополнительно», - заявили в пресс-службе.
Напомним, что 1 февраля состоялось внеочередное собрание акционеров «Финбанка», на котором единогласно было принято решение о ликвидации банка.
После этого акционеры обещали обратиться к Национальному банку за предоставлением согласия на ликвидацию банка по инициативе акционеров.
Финбанк зарегистрирован в 1993 году.
По данным НБУ, к 1 января 2016 года Александр Грановский владел 79,6573% акций, Александр Мамонтенко и Сергей Барков - по 9,9571% акций каждый. Борис Кауфман в октябре 2014 года заключил непубличное соглашение о передаче контроля над почти 80% акций Финбанка миноритарному акционеру банка Грановскому. Согласно данным Нацбанка Украины на 1 октября 2016 года Финбанк занимал 63-е место (672,983 млн гривен) среди 100 действующих в стране банков.
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