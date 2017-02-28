Сегодня 28 февраля 2017 года, 11:08

ЮФ Trusted Advisors успешно представила интересы Банка в деле о возврате денежных средств

Команда судебной практики юридической фирмы «Trusted Advisors» успешно представила интересы Банка по делу о признании незаконными действий и взыскания денежных средств на общую сумму 5 526 042,24 грн.

Спор касался списания денежных средств ответчиком с предприятия в связи с наступлением неблагоприятных событий, которые могли повлечь за собой невыполнения обязательств истца. Исходя из того, что предприятие расположено в зоне вооруженного конфликта, а также в связи с ухудшением финансовых показателей истца, ответчик принял решение о досрочном взыскании задолженности, право на которое предусмотрено условиями генерального договора. Право на самостоятельное списание денежных средств возникло в связи с невыполнением требований о досрочном погашении задолженности.

Юристы «Trusted Advisors» в судебном порядке сумели доказать правомерность списания средств, со счета истца, исходя из возникших неблагоприятных событий в соответствии с нормами действующего законодательства и заключенному между сторонами договору.

Положительное решение в данном процессе, которое является преюдицией, гарантирует возможность для Банка взыскать оставшуюся задолженность в другом судебном процессе.

Над проектом работала команда ЮФ «Trusted Advisors» в составе партнера Владислава Резникова, старшего юриста Александра Архипова и юриста Сергея Яценко, которая сумела обеспечить надлежащую доказательную базу и получить положительное решение суда от 07 июля 2016 года, которым было удовлетворено исковые требования в полном объеме. Законность данного решения было подтверждено Высшим хозяйственным судом Украины от 13 февраля 2017 года.