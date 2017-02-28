Сегодня 28 февраля 2017 года, 11:08

МВФ опроверг отсрочку рассмотрения вопроса о следующем транше для Украины

Международный валютный фонд опроверг информацию об отсрочке переговоров с Украиной по следующему траншу из-за возможной отставки Валерии Гонтаревой. Об этом сообщила пресс-служба МВФ.

«Достигнут значительный прогресс в принятии решений, которые были условием завершения третьего пересмотра со стороны МВФ. Продолжается обсуждение остальных вопросов», - говорится в сообщении фонда. МВФ надеется, что все вопросы, которые остаются несогласованными, будут решены в ближайшее время.

«Мы надеемся на следующей неделе предложить Совету директоров завершение проверки», - сообщили в фонде.