Сегодня 28 февраля 2017 года, 11:08

В КМУ подсчитали, сколько дополнительных инвестиций принесет торговля с Канадой

Украина после вступления в силу соглашения о свободной торговле с Канадой сможет наращивать свой экспорт в эту страну на 0,6 млн долл. ежегодно, а также в среднесрочной перспективе может рассчитывать на дополнительные инвестиции в размере как минимум 36 млн долл.

Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли.

«Прежде всего, мы ожидаем ежегодного роста украинского экспорта в Канаду на 0,6 млн долл. Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в среднесрочной перспективе увеличится минимум на 36 млн долл. (+ 56%). Прогнозируется создание новых рабочих мест в строительстве, промышленности и торговле», – говорится в сообщении. Так же в Минэкономразвития выразили надежду на скорейшую ратификацию соглашения парламентами обеих стран, после чего соглашение вступит в силу.

Как сообщалось, нижняя палата парламента Канады 14 февраля, как и планировалось ранее, ратифицировала Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, подписанное в июле 2016 года и позволяющее снять до 98% торговых ограничений и таможенных пошлин во взаимной торговле.