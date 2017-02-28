В КМУ подсчитали, сколько дополнительных инвестиций принесет торговля с Канадой

Украина после вступления в силу соглашения о свободной торговле с Канадой сможет наращивать свой экспорт в эту страну на 0,6 млн долл. ежегодно, а также в среднесрочной перспективе может рассчитывать на дополнительные инвестиции в размере как минимум 36 млн долл.
Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли.
«Прежде всего, мы ожидаем ежегодного роста украинского экспорта в Канаду на 0,6 млн долл. Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в среднесрочной перспективе увеличится минимум на 36 млн долл. (+ 56%). Прогнозируется создание новых рабочих мест в строительстве, промышленности и торговле», – говорится в сообщении. Так же в Минэкономразвития выразили надежду на скорейшую ратификацию соглашения парламентами обеих стран, после чего соглашение вступит в силу.
Как сообщалось, нижняя палата парламента Канады 14 февраля, как и планировалось ранее, ратифицировала Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, подписанное в июле 2016 года и позволяющее снять до 98% торговых ограничений и таможенных пошлин во взаимной торговле.
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