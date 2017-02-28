Стало известно, когда украинских водителей отправят на техосмотры

Украина оказалась не готова к внедрению обязательного технического осмотра транспортных средств.
Законопроект под номером №4683, который был зарегистрирован в парламенте в мае прошлого года, требует доработки. Все необходимые поправки в него должны быть внесены до 20 мая этого года.
С 1 ноября ТО станет обязательным для всех пассажирских автомобилей, осуществляющих международное движение, школьных, городских и междугородных автобусов, машин, перевозящих опасные грузы.
Документом предусматривается, что с момента получения им юридической силы, обязательный техосмотр сразу должны будут проходить коммерческие грузовые транспортные средства, осуществляющие международные перевозки.
Также документ предусматривает увеличение сумм штрафов, ужесточение требований к водителям и еще больше разрешительных документов.
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