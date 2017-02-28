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Сегодня 28 февраля 2017 года, 09:37

На этой неделе Фонд гарантирования вкладов хочет продать активы 40 банков-банкротов

В течение текущей недели запланирована продажа активов 41 неплатежеспособного банка на общую сумму 2,183 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Из них на сумму 1,985 млрд гривен выставлены права требования по кредитам, на 188,91 млн гривен - основные средства ликвидируемых банков", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, кредиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 9,11 млн гривен.

На прошлой неделе состоялись аукционы по продаже активов 31 банка, которые ликвидируются, на общую сумму 1,074 млрд гривен.

"Из них на сумму 7,06 млн гривен состоялись аукционы по продаже основных средств, на сумму 2,64 млн гривен - аукционы по продаже прав требования по кредитам", - говорится в сообщении.

Кроме того, 0,94 млн гривен получено в результате непосредственной продажи имущества банков.