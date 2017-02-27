Сегодня 27 февраля 2017 года, 19:58

Ярослав Романюк прокомментировал ситуацию с практическим заданием конкурса в ВС

Отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга, состоявшегося сегодня Верховном Суде Украины, Председатель этого суда Ярослав Романюк отметил, что не считает, что имел преимущество перед другими кандидатами в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда при решении практического задания 21 февраля с.г.

Напомним, что 23 февраля с.г. Общественный совет добропорядочности сообщил об угрозе конкурсу в ВС, поскольку практические задачи на конкурсе взяты из жизни практически без изменений. При этом, отдельные конкурсанты принимали непосредственное участие в решении дел, которые положены в основу задач.

В первую очередь, Ярослав Романюк напомнил, что после сообщения Общественного совета последовал официальный ответ Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а также разъяснения отдельных членов ВККС, которые сводились к тому, что действительно для практического задания использовались реальные судебные дела, которые находились в производстве судов всех инстанций, и это не раз озвучивалось на официальных мероприятиях ВККС.

Что же касается конкретного дела, фабула которого легла в основу модельной задачи, то г-н Романюк, отметил, что оно действительно рассматривалось Верховным Судом Украины, и предметом его пересмотра было неодинаковое применение норм процессуального права, регламентирующих порядок размежевания юрисдикций, а именно по правилам какого судопроизводства — гражданского или хозяйственного, — должно разрешаться одно из нескольких исковых требований — истребование имущества из незаконного владения.

«В задании, стояли совсем другие вопросы. А именно: как правильно собственник должен защищать свое право собственности, в случае выбывания без воли собственника из его владения и в дальнейшем несколько раз отчуждено по договорам купли- продажи и ипотеки? Должен ли собственник требовать о признании недействительными ряда таких договоров, или ставить вопрос об истребовании имущества из чужого незаконного владения? Если истребовать имущество из чужого незаконного владения, то следует ли в таком случае применять статью 392 Гражданского кодекса Украины, регулирующую вопросы признания права собственности? Если да, то следует ли признавать первый из ряда договоров купли-продажи недействительным? Имеет ли правовое значение добросовестность нынешнего владельца имущества или нет? Также в задании был поставлен вопрос: может ли суд кассационной инстанции исследовать новые доказательства, устанавливать новые фактические обстоятельства, которые не были предметом исследования судами низшего уровня. Таким образом, вопросы, которые разрешал Верховный Суд Украины и которые поставлены в задаче совсем разные» — отметил Ярослав Романюк.

Кроме того г-н Романюк подчеркнул, что докладчиком по этому делу он не был и обстоятельств дела он не помнит, хотя бы потому, что акценты во время решения дела Верховным Судом Украины и во время решения задания совсем разные.