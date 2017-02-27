2 марта состоится мастер-класс Виктории Есауленко «Юридический маркетинг и PR»

2 марта в 19:00 в г. Киев, бул. Т. Шевченко, 27-Б, конференц-зал Клубного дома Диамант состоится мастер-класс директора по маркетингу юридической фирмы Asters Виктории Есауленко «Юридический маркетинг и PR: что? где? как? зачем?»
Кроме привычной рекламы, в понятие «маркетинг» входит целый комплекс мероприятий по продвижению и позиционированию бренда. Но юридический маркетинг и PR отличается от маркетинга для компаний, занимающихся обычными продажами товаров и услуг. Успех в юридическом бизнесе реален, только если Ваши маркетинг и PR будут системными.
Спикер: Виктория Есауленко, Директор по маркетингу Юридической фирмы Asters, тренер, журналист, колумнист Forbes Women, член Союза журналистов. Юридическая фирма Asters уже шестой год подряд является №1 в рейтинге ТОП- 50 юрфирм Украины.
Регистрируйтесь по ссылке.
В результате Вы получите работающие инструменты маркетинга и PR для привлечения клиентов. Также есть возможность участия в формате он-лайн.
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