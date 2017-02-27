Сегодня 27 февраля 2017 года, 18:27

В Минфине предложили вывести крупный бизнес из "упрощенки"

Упрощенная система налогообложения для предпринимателей будет сохранена, но ею не должен пользоваться крупный бизнес. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк.

«Ликвидация не обсуждается (с МВФ - ред.). Упрощенная система налогообложения есть во многих странах. Главный вопрос - как минимизировать злоупотребления, чтобы ею не пользовался крупный бизнес», - сказал А.Данилюк.

По его словам, стоит задача вывести из упрощенки торговые сети и брендовые магазины.

При правильной и эффективной работе ГФС это можно было сделать уже сейчас, подчеркнул министр.

«Когда в одних случаях ты закрываешь глаза, а в других гоняешься за бизнесом с особым рвением, кто-то получает конкурентное преимущество. А нам важно показать обществу, что выстраданные антикоррупционные законы реализуются», - резюмировал А.Данилюк.