Сегодня 27 февраля 2017 года, 18:27

Правительство рассмотрит постановление о товарообороте с «Л/ДНР» на ближайшем заседании – Аваков

Кабинет министров на ближайшем заседании рассмотрит проект постановления об урегулировании товарообмена со временно оккупированными территориями Донбасса. Урегулировать товарообмен с оккупированными территориями – это необходимость. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в интервью.

«Было соответствующее решение СНБО, чтобы мы урегулировали этот вопрос, и даны соответствующие поручения, и постановления Кабинета министров долго-долго готовятся одной из служб – Службой безопасности, и еще одной из служб Кабинета министров.

Настолько долго, что у части общества возникают к этому вопросу и некоторые подозрения. Насколько я знаю, на ближайшем заседании Кабинета министров будет вынесен проект постановления, который регулирует этот товарообмен», – отметил министр.

Он напомнил, что сейчас большинство вопросов товарообмена регулируется специальным постановлением Антитеррористического центра, который, по словам Авакова, «для некоторых умных, так скажем в кавычках, и очень умных предпринимателей является вторичным документом, который можно обходить».

При этом глава МВД выразил мнение, что товарообмен с оккупированными территориями необходимо запретить за исключением «критического импорта». «Ну, это буквально не импорт, потому что оккупированная территория – это все же украинская территория. Но, будем называть для простоты «критический импорт», который касается только энергетического угля, только продуктов и полуфабрикатов металлургии для того, чтобы заводы работали.

В обратную сторону должно и может идти оборудование, не оборудование, а запчасти для ремонта шахтного добычного оборудования и шахтных лифтов и, возможно, крепежный материал. Тут я не большой специалист. Вот эти четыре-пять позиций, которые мы должны решить. Все остальное должно быть запрещено», – сказал А.Аваков. Также он отметил, что силовые ведомства не намерены применять силовой сценарий против участников торговой блокады.