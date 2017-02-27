Правительство рассмотрит постановление о товарообороте с «Л/ДНР» на ближайшем заседании – Аваков

Кабинет министров на ближайшем заседании рассмотрит проект постановления об урегулировании товарообмена со временно оккупированными территориями Донбасса. Урегулировать товарообмен с оккупированными территориями – это необходимость. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в интервью.
«Было соответствующее решение СНБО, чтобы мы урегулировали этот вопрос, и даны соответствующие поручения, и постановления Кабинета министров долго-долго готовятся одной из служб – Службой безопасности, и еще одной из служб Кабинета министров.
Настолько долго, что у части общества возникают к этому вопросу и некоторые подозрения. Насколько я знаю, на ближайшем заседании Кабинета министров будет вынесен проект постановления, который регулирует этот товарообмен», – отметил министр.
Он напомнил, что сейчас большинство вопросов товарообмена регулируется специальным постановлением Антитеррористического центра, который, по словам Авакова, «для некоторых умных, так скажем в кавычках, и очень умных предпринимателей является вторичным документом, который можно обходить».
При этом глава МВД выразил мнение, что товарообмен с оккупированными территориями необходимо запретить за исключением «критического импорта». «Ну, это буквально не импорт, потому что оккупированная территория – это все же украинская территория. Но, будем называть для простоты «критический импорт», который касается только энергетического угля, только продуктов и полуфабрикатов металлургии для того, чтобы заводы работали.
В обратную сторону должно и может идти оборудование, не оборудование, а запчасти для ремонта шахтного добычного оборудования и шахтных лифтов и, возможно, крепежный материал. Тут я не большой специалист. Вот эти четыре-пять позиций, которые мы должны решить. Все остальное должно быть запрещено», – сказал А.Аваков. Также он отметил, что силовые ведомства не намерены применять силовой сценарий против участников торговой блокады.
Сохранить:
Контакты:
Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»
Шостий Форум України з питань конкуренції
2-3 березня 2017 року буде проходити VI Форум України
АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: