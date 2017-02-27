Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 27 февраля 2017 года, 18:27

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Правительство рассмотрит постановление о товарообороте с «Л/ДНР» на ближайшем заседании – Аваков

27 февраля 2017 года Источник:Finance.Ua

Кабинет министров на ближайшем заседании рассмотрит проект постановления об урегулировании товарообмена со временно оккупированными территориями Донбасса. Урегулировать товарообмен с оккупированными территориями – это необходимость. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в интервью.

«Было соответствующее решение СНБО, чтобы мы урегулировали этот вопрос, и даны соответствующие поручения, и постановления Кабинета министров долго-долго готовятся одной из служб – Службой безопасности, и еще одной из служб Кабинета министров.

Настолько долго, что у части общества возникают к этому вопросу и некоторые подозрения. Насколько я знаю, на ближайшем заседании Кабинета министров будет вынесен проект постановления, который регулирует этот товарообмен», – отметил министр.

Он напомнил, что сейчас большинство вопросов товарообмена регулируется специальным постановлением Антитеррористического центра, который, по словам Авакова, «для некоторых умных, так скажем в кавычках, и очень умных предпринимателей является вторичным документом, который можно обходить».

При этом глава МВД выразил мнение, что товарообмен с оккупированными территориями необходимо запретить за исключением «критического импорта». «Ну, это буквально не импорт, потому что оккупированная территория – это все же украинская территория. Но, будем называть для простоты «критический импорт», который касается только энергетического угля, только продуктов и полуфабрикатов металлургии для того, чтобы заводы работали.

В обратную сторону должно и может идти оборудование, не оборудование, а запчасти для ремонта шахтного добычного оборудования и шахтных лифтов и, возможно, крепежный материал. Тут я не большой специалист. Вот эти четыре-пять позиций, которые мы должны решить. Все остальное должно быть запрещено», – сказал А.Аваков. Также он отметил, что силовые ведомства не намерены применять силовой сценарий против участников торговой блокады.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1000) от 21/02/17 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 8 (1000)
Государство и юристы

Стандартный напор

Документы и аналитика

Знак согласия

Судебная практика

Уловить суд

Тема номера:

На старый вклад

Архив голосованийVox Populi

Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?

Создание нового Верховного Суда.

Принятие новых редакций процессуальных кодексов.

Проведение внеочередного съезда судей.

Принятие нового закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Пасхальные праздники.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
  • Antika
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»

Шостий Форум України з питань конкуренції

2-3 березня 2017 року буде проходити VI Форум України

АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом