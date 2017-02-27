Сегодня 27 февраля 2017 года, 16:56

Неправильное установление характера общих правоотношений и применения соответствующей нормы права повлекло за собой отмену судебного решения

Апелляционный суд, отказывая в удовлетворении иска о возмещении имущественного и морального вреда, исходил из того, что истцом доказано наличие вины ответчиков в причинении ему вреда, исходя из деликтных правоотношений.

Коллегия судей ВССУ не согласилась с таким выводом апелляционного суда.

Судом установлено, что между жителями села длительное время существует устная договоренность (коллективное соглашение) о совместном выпасе принадлежащего им крупного рогатого скота в одной череде, который осуществляется владельцами коров поочередно на местных пастбищах, согласно которому семья (хозяйство) должен отпасть коллективную скот по установленному графику.

Согласно положениям ч. 1 ст. 7 ГК Украины гражданские отношения могут регулироваться обычаем, в частности обычаем делового оборота. Обычаем есть правило поведения, которое не установлено актами гражданского законодательства, но является устойчивым в определенной сфере гражданских отношений.

Согласно ч. 1 ст. 11 ГК Украины гражданские права и обязанности возникают из действий лиц, предусмотренных актами гражданского законодательства, а также из действий лиц, не предусмотренных этими актами, но по аналогии порождают гражданские права и обязанности.

По смыслу ст. 6, ч. 1 ст. 627, ст. 629 ГК Украины стороны свободны в заключении договора, выборе контрагента и определении условий договора с учетом требований Кодекса, других актов гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости; договор является обязательным для исполнения сторонами.

По положениям ст. 614 ГК Украины лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность при наличии его вины (умысла или неосторожности), если иное не установлено договором или законом. Лицо является невиновным, если докажет, что приняло все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательств. Отсутствие своей вины доказывает лицо, нарушившее обязательство.

Таким образом, между собственниками крупного рогатого скота, в том числе и сторонами по делу, возникли обязательственные правоотношения относительно общего выпаса принадлежащего им крупного рогатого скота, который само по себе включает и обязанность по сохранению скота в момент его выпаса, то есть совместную деятельность ( ст. 1130 ГК Украины), а не деликтные правоотношения.

Однако апелляционный суд не учел, что в соответствии с устной договоренностью о выпасе коров в общей череде поочередно ответчики, приняв на себя обязанность по сохранению скота на время выпаса, не проявили заботливости и осмотрительности, наняв других лиц, выполняющих вспомогательную роль в условиях выпаса скота по определенной очередности, не проверил или такие действия ответчиков является надлежащим исполнением ими обязательства по выпаса стада коров.

При этом ответчики не лишены права регрессного требования к лицам, которым перепоручили выпас коров (ч. 1 ст. 1191 ГК Украины).

С полным текстом постановления Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в этом деле (№6-23245 св 16) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.