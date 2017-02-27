Сегодня 27 февраля 2017 года, 16:56

Депутаты заставят банки публиковать отчеты в СМИ

Парламентский Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует парламенту принять за основу законопроект №4249 об обнародовании в газетах информации о финансовом положении банков.

Законопроектом «О внесении изменений в закон “О банках и банковской деятельности» (относительно обнародования в газетах информации о финансовом положении банков)» предлагается обязать банки публиковать годовую финансовую отчетность, годовую консолидированную отчетность, квартальный баланс, отчет о финансовых результатах банка, аудиторские заключения в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер».

«При обсуждении отмечалось, что распространение такой информации на сайтах банка не оправдывает себя, создает проблемы поиска информации, поскольку на сайтах банка ее не так просто найти и не все это могут сделать, кроме того есть случаи изменения содержания отчетов. Поэтому единственным вариантом реального обеспечения открытости информации о деятельности и состоянии банков является возвращение к публикации», – говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения комитет принял решение рекомендовать парламенту принять этот законопроект за основу и тщательно доработать его ко второму чтению, создав соответствующую рабочую группу.