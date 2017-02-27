Сегодня 27 февраля 2017 года, 16:56

ЮФ Aequo успешно защитила интересы компании Oysho в налоговом споре

Команда практики разрешения налоговых споров ЮФ Aequo успешно защитила интересы компании Oysho, которая является частью крупнейшей в индустрии моды группы Inditex, в налоговом споре в Киевском апелляционном административном суде. Основываясь на разработанной командой Aequo правовой позиции, компания Oysho успешно обжаловала налоговое уведомление-решение в споре касательно освобождения от уплаты налога на доход при выплате роялти за пользование правами интеллектуальной собственности (лицензиями).

Киевский апелляционный административный суд поддержал правовую позицию юристов Aequo, согласно которой налоговое уведомление-решение противоречит Налоговому кодексу Украины и Конвенции между Украиной и Королевством Нидерланды об избежании двойного налогообложения. Апелляционный суд оставил в силе решение местного административного суда в пользу Oysho.