13 человек участвуют в конкурсе на должность директора люстрационного департамента Минюста

К участию в конкурсе на должность директора департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции подались 13 кандидатов.
«Сам конкурс состоится 1-3 марта в три этапа: тестирование, решение ситуационных задач и собеседование», – сообщают в Минюсте.
Документы для участия в конкурсе на занятие должности директора департамента по вопросам люстрации подали: Горбаченко Павел, Ермоленко-Князева Лилия, Забара Юрий, Задорожная Анастасия, Крупчак Назар, Людкевич Станислав; Овчаренко Антон, Микеш Светлана, Потюк Михаил, Старик Анатолий, Чиковани Александра, Юрченко Дмитрий, Яценко Дмитрий.
Среди них – и помощники нардепов, и люди, работающие в прокуратуре и Минюсте, и преподаватель, и безработный, и прочие.
Министерство юстиции уверяет, что оно заинтересовано в выборе на прозрачном конкурсе «самого компетентного, сильного и самодостаточного специалиста, который смог бы возглавить это непростое направление».
Как известно, 21 ноября 2016 года Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности директора департамента Минюста по вопросам люстрации.
В декабре Минюст объявил конкурс на замещение должности директора департамента люстрации – и тогда документы подали 12 человек, но победителя не выбрали. В январе 2017 года министерство объявило повторный конкурс на «главного люстратора».
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