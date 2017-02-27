Сегодня 27 февраля 2017 года, 15:25

Нацбанк выполнил требование МВФ по проверке банков

Национальний банк Украины выполнил требования Меморандума с МВФ и завершил в 2016 году процедуру диагностического обследования операций связанных с банками лиц. За прошлый год был проверен 81 банк, еще 18 банков регулятор проверил в 2015 году.

По результатам проведенной диагностики было выявлено превышение норматива максимального размера кредитного риска по задолженности по связанным лицами в 44 банках.

На начало 2017 года четыре банка из их числа были выведены с рынка, еще четыре привели норматив в соответствие требованиям НБУ.

На конец 2016 регулятором согласован трехлетние графики снижения объема задолженности связанных лиц восьми банковских учреждений. На рассмотрении находятся пятнадцать планов-мероприятий, которые предоставлены банками второго и 3-й двадцатки. В течение 2017 года можно ожидать получения последних тринадцати графиков приведения норматива максимального размера кредитного риска по задолженности со связанными с банками лицами в течение следующих трех лет.

Напомним, Национальный банк в 2016 году принял Концепцию мониторинга операций и идентификации потенциальных признаков связанности.