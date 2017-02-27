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Ненадлежащее рассмотрение заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам нарушило право на справедливый суд

27 февраля 2017 года Источник:Прес-служба ВССУ

Судебные процедуры должны быть справедливыми, лицо безосновательно не может быть лишено права на справедливый суд, поскольку это является нарушением статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводом суда первой инстанции и признавая поданное заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, исходил из того, что заявитель в предоставленный ему срок не устранил недостатки заявления, а именно -не уточнил, когда он узнал об открытии или установлении вновь открывшихся обстоятельств.

Коллегия судей ВССУ не согласилась с таким выводом судов, указав следующее.

Согласно ч. 1 ст. 361 ГПК Украины заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам могут быть поданы сторонами и другими лицами, участвующими в деле, в течение одного месяца со дня установления обстоятельства, являющиеся основанием для пересмотра.

При этом заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 2 ст. 361 ГПК Украины, может быть подано не позднее трех лет со дня вступления судебного решения в законную силу. В случае, если такое заявление подано в суд по истечении этого срока, суд отказывает в открытии производства по вновь открывшимся обстоятельствам, независимо от уважительности причины пропуска этого срока.

Судом установлено, что заявитель, обращаясь в суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда, указал на то, что он по уважительным причинам не присутствовал в судебном заседании при принятии решения судом первой инстанции, поскольку принимал участие в антитеррористической операции на Востоке Украины и находился в плену, что считал уважительной причиной для восстановления срока на пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

Кроме того, апелляционный суд, согласившись с выводом суда первой инстанции о том, что заявитель в предоставленный ему срок не устранил недостатки заявления, одновременно указал на пропуск заявителем срока на обращение в суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда первой инстанции, оставив без внимания то, что данный вопрос не был предметом рассмотрения в суде первой инстанции. Тем самым апелляционный суд фактически позволил заявителю в дальнейшем заявлять ходатайство о восстановлении пропущенного срока.

С полным текстом постановления Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в этом деле (№6-15749 св 16) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

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