Сегодня 27 февраля 2017 года, 15:25

Ненадлежащее рассмотрение заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам нарушило право на справедливый суд

Судебные процедуры должны быть справедливыми, лицо безосновательно не может быть лишено права на справедливый суд, поскольку это является нарушением статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводом суда первой инстанции и признавая поданное заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, исходил из того, что заявитель в предоставленный ему срок не устранил недостатки заявления, а именно -не уточнил, когда он узнал об открытии или установлении вновь открывшихся обстоятельств.

Коллегия судей ВССУ не согласилась с таким выводом судов, указав следующее.

Согласно ч. 1 ст. 361 ГПК Украины заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам могут быть поданы сторонами и другими лицами, участвующими в деле, в течение одного месяца со дня установления обстоятельства, являющиеся основанием для пересмотра.

При этом заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 2 ст. 361 ГПК Украины, может быть подано не позднее трех лет со дня вступления судебного решения в законную силу. В случае, если такое заявление подано в суд по истечении этого срока, суд отказывает в открытии производства по вновь открывшимся обстоятельствам, независимо от уважительности причины пропуска этого срока.

Судом установлено, что заявитель, обращаясь в суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда, указал на то, что он по уважительным причинам не присутствовал в судебном заседании при принятии решения судом первой инстанции, поскольку принимал участие в антитеррористической операции на Востоке Украины и находился в плену, что считал уважительной причиной для восстановления срока на пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

Кроме того, апелляционный суд, согласившись с выводом суда первой инстанции о том, что заявитель в предоставленный ему срок не устранил недостатки заявления, одновременно указал на пропуск заявителем срока на обращение в суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда первой инстанции, оставив без внимания то, что данный вопрос не был предметом рассмотрения в суде первой инстанции. Тем самым апелляционный суд фактически позволил заявителю в дальнейшем заявлять ходатайство о восстановлении пропущенного срока.

С полным текстом постановления Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в этом деле (№6-15749 св 16) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.