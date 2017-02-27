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Сегодня 27 февраля 2017 года, 15:25

В ВСУ избрали делегатов на ХІV внеочередной съезд судей Украины

24 февраля с.г. состоялось собрание судей Верховного Суда Украины. Среди вопросов, которые были рассмотрены - избрание делегатов на ХІV внеочередной съезд судей Украины, который состоится 14-15 марта 2017 года.

Как отмечают в пресс-службе суда, по результатам тайного голосования делегатами ХIV внеочередного съезда судей Украины Верховный Суд Украины избрал судей Верховного Суда Украины Александра Волкова, Василия Гуменюка и Валентину Симоненко.