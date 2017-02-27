В ГПУ заявили, что дела подозреваемых во взяточничестве лежат «мертво» в судах

В Генпрокуратуре заявили, что дела о чиновников, которых поймали на взятках в крупных размерах лежат «мертво» в судах. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурара Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в соцсети.
«И главное – что производства передаются в суды для вынесения приговора. Однако там и лежат мертво. Так или заседания суда назначается раз в два месяца, или ВСП никак не согласится дать разрешение на привлечение своего коллеги к уголовной ответственности», - написала она.
Л.Сарган также обнародовала инфографику отдельных производств против чиновников.
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