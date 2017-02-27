Сегодня 27 февраля 2017 года, 13:54

Министра финансов не устраивает кредитная политика госбанков

Министра финансов Александра Данилюка не устраивает качество корпоративного управления и кредитная политика государственных банков.

«Я не доволен кредитной политикой госбанков. Но ручного вмешательства в их работу тоже не приемлю. Функцию контроля должен выполнять набсовет с сильными независимыми членами», - сказал А.Данилюк.

Минфин, по его словам, уже подал на согласование в КМУ законопроект, который пропишет более четкие требования к независимым членам набсоветов госбанков.

А.Данилюк считает, что на данный момент качественный набсовет уже есть у ПриватБанка.

«Мы сформировали его в ходе национализации, для нас это был уникальный шанс продемонстрировать принципиально новый подход в управлении госбанком. Нынешний набсовет ПриватБанка, наверное, самый сильный набсовет на рынке», - подчеркнул министр финансов.