Министра финансов не устраивает кредитная политика госбанков

Министра финансов Александра Данилюка не устраивает качество корпоративного управления и кредитная политика государственных банков.
«Я не доволен кредитной политикой госбанков. Но ручного вмешательства в их работу тоже не приемлю. Функцию контроля должен выполнять набсовет с сильными независимыми членами», - сказал А.Данилюк.
Минфин, по его словам, уже подал на согласование в КМУ законопроект, который пропишет более четкие требования к независимым членам набсоветов госбанков.
А.Данилюк считает, что на данный момент качественный набсовет уже есть у ПриватБанка.
«Мы сформировали его в ходе национализации, для нас это был уникальный шанс продемонстрировать принципиально новый подход в управлении госбанком. Нынешний набсовет ПриватБанка, наверное, самый сильный набсовет на рынке», - подчеркнул министр финансов.
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