В НАПКе прокомментировали проект изменений, предложенных для отчетности политических партий

В парламенте зарегистрирован законопроект №6067 «О внесении изменений в статью 17 Закона Украины «О политических партиях на Украине» (относительно усовершенствования порядка подачи отчетности политических партий)», авторства народного депутата Владимира Литвина.
Так, автор законопроекта предлагает:
- разрешить подавать отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера местными ячейками тех партий, которые не финансируются из госбюджета (отказались от финансирования);
- обнародовать в газете «Голос Украины» ежеквартальный отчет партии и вывод НАПКа по результатам его анализа.
Председатель Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак обнародовала позицию НАПКа по предложенным изменениям.
«Наш Департамент по предупреждению политической коррупции не согласен с этими инициативами и в заключении, принятом Национальным агентством на одном из последних заседаний, просит законопроект отклонить. Ведь фактически, это отказ избирателю в доступе к информации о финансовом состоянии партий, их доноров и субъектов финансирования предвыборной агитации в отношении большинства зарегистрированных партий», - отметила г-жа Корчак на своей странице в соцсети.
В тоже время она отметила, что публикация отчетов и выводов - неплохая идея. Но учитывая объемы отчетов, некоторые из которых насчитывают тысячи страниц, это кажется нереальным и финансово нерентабельным. Кроме этого, по мнению Н.Корчак, не стоит забывать, что законодатель уже обязал обнародовать отчеты на своем официальном веб-сайте и партии (в течение 40 дней после окончания отчетного квартала) и НАПКа (не позднее чем на десятый день со дня поступления отчета в агентство).
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