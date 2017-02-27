Сегодня 27 февраля 2017 года, 13:54

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизового режима

Совет Европейского Союза на заседании в понедельник принял постановление, предусматривающие приостановку действия безвизового режима для третьих стран

«Либерализация визового режима приносит большую пользу ЕС и третьим странам. В то же время ЕС должен быть в состоянии эффективно реагировать в случаях, когда правила не соблюдаются. Принятый сегодня пересмотр механизма приостановки позволяет легче бороться со злоупотреблением системой», — цитируют слова министра внутренних дел и национальной безопасности Мальты Кармело Абела пресс-служба Евросовета.

Соответствующее постановление должно быть подписано в Совете ЕС и Европарламенте и опубликовано в официальном журнале ЕС, утвержденный механизм вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

Как сообщалось, 15 февраля Европейский парламент окончательно утвердил законопроект, предусматривающий приостановку безвизового режима для третьих стран.

По новому механизму безвизовый режим с третьими странами может быть приостановлен в одном или нескольких случаях, в частности, существенное увеличение числа граждан страны, которым отказывают во въезде или которые остаются на территории ЕС дольше обусловленного, существенное увеличение необоснованных ходатайств о предоставлении убежища, уменьшение сотрудничества по реадмиссии (возвращении мигрантов), или увеличение рисков или непосредственная угроза государственной политике или внутренней безопасности, связанная с гражданами третьих стран.

По новым правилам, инициировать процесс приостановки действия безвизового режима могут как страны-члены ЕС, так и Европейская Комиссия. После уведомления государства-члена у ЕК будет один месяц на принятие решения о приостановке действия безвизового режима для страны сроком до девяти месяцев. Если в течение этого времени ситуация не начнет улучшаться, ЕК может подать Европарламенту и Евросовету предложение о продлении действия отказа в безвизовом режиме для конкретной страны еще на 18 месяцев.