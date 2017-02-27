Сегодня 27 февраля 2017 года, 12:23

Сегодня киевский суд рассмотрит запрет Компартии

Сегодня суд рассмотрит дело о запрете работы Коммунистической партии Украины. Заседание должно было начаться в 9 часов утра. Об это говорится в постановлении Киевского окружного административного суда, опубликованном в Едином реестре.

Соответствующий иск подали Министерство юстиции и Государственная регистрационная служба Украины в Окружной админсуд Киева.

Указанный орган еще в июле 2014 года открыл производство и назначил рассмотрение дела на февраль 2015 года. Однако после самоотвода судьи 18 февраля 2015 года дело передали в Киевский окружной админсуд.

После этого представили Компартии 11 раз подавали апелляционные жалобы на решение Окружного админсуда Киева, однако затем апелляции отозвали. В связи с этим, суд не мог рассмотреть дело по существу.

23 января 2017 года Киевский апелляционный админсуд вернул дело Киевскому окружному админсуду.