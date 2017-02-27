С 1 апреля должно заработать автоматическое возмещение НДС

Автоматическое возмещение НДС должно заработать с 1 апреля. Об этом министр финансов Александр Данилюк.
«Закон предусматривает срок реализации нового порядка возмещения до конца первого квартала. Мы работаем над этим. Ключевой вопрос - IT-решение для нашего взаимодействия с Казначейством и ГФС», - сообщил А.Данилюк.
После решения всех технических проблем возмещение будет происходить каждый день, а не раз в месяц, как сейчас.
«Если бизнес произвел платеж, и он прошел проверку ГФС, то НДС автоматически возмещается Казначейством. Есть подозрения - пусть ГФС проверяет, но если оснований для задержки нет - возвращайте автоматом немедленно», - подчеркнул А.Данилюк.
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