Сегодня 27 февраля 2017 года, 12:23

С 1 апреля должно заработать автоматическое возмещение НДС

Автоматическое возмещение НДС должно заработать с 1 апреля. Об этом министр финансов Александр Данилюк.

«Закон предусматривает срок реализации нового порядка возмещения до конца первого квартала. Мы работаем над этим. Ключевой вопрос - IT-решение для нашего взаимодействия с Казначейством и ГФС», - сообщил А.Данилюк.

После решения всех технических проблем возмещение будет происходить каждый день, а не раз в месяц, как сейчас.

«Если бизнес произвел платеж, и он прошел проверку ГФС, то НДС автоматически возмещается Казначейством. Есть подозрения - пусть ГФС проверяет, но если оснований для задержки нет - возвращайте автоматом немедленно», - подчеркнул А.Данилюк.