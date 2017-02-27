В Киеве состоится UBA student's league moot competition on intellectual property

Лига студентов Ассоциации юристов Украины совместно с патентно-юридической компанией IPStyle объявляют о старте UBA STUDENT'S LEAGUE MOOT COMPETITION ON INTELLECTUAL PROPERTY.
Для того, чтобы принять участие в соревнованиях нужно:
1. Зарегистрироваться до 01. 03. 2017г. (команда состоит из 2 человек).
2. Оплатить регистрационный взнос до 02. 03. 2017г.
3. Отправить письменный меморандум от 14 03. 2017. до 25. 03. 2017г.
4. Победить на устных раундах 22-23. 04. 2017. в Киеве.
01. 03. 2017. - публикуются фабулы соревнования.
Призовой фонд составляет 10 000 грн.
Рабочий язык соревнований - украинский.
Подробная информация: Вконтакте Facebook
С вопросами обращаться к Кристине Цимбалюк, Seminars.Conferences@ligauba.org.ua, +38 098 027 11 45.
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Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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