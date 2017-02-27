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Сегодня 27 февраля 2017 года, 12:23

В Киеве состоится UBA student's league moot competition on intellectual property

Лига студентов Ассоциации юристов Украины совместно с патентно-юридической компанией IPStyle объявляют о старте UBA STUDENT'S LEAGUE MOOT COMPETITION ON INTELLECTUAL PROPERTY.

Для того, чтобы принять участие в соревнованиях нужно:

1. Зарегистрироваться до 01. 03. 2017г. (команда состоит из 2 человек).

2. Оплатить регистрационный взнос до 02. 03. 2017г.

3. Отправить письменный меморандум от 14 03. 2017. до 25. 03. 2017г.

4. Победить на устных раундах 22-23. 04. 2017. в Киеве.

01. 03. 2017. - публикуются фабулы соревнования.

Призовой фонд составляет 10 000 грн.

Рабочий язык соревнований - украинский.

Подробная информация: Вконтакте Facebook

С вопросами обращаться к Кристине Цимбалюк, Seminars.Conferences@ligauba.org.ua, +38 098 027 11 45.