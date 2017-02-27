Сегодня 27 февраля 2017 года, 10:52

Хорошие новости от «Юридической практики»

Говорят, понедельник – день тяжелый. Чтобы немного скрасить начало сложной рабочей недели, «ЮП» сделала для Вас подборку правовых новостей прошедшей недели с положительным контекстом.

Депутаты отказались возобновлять работу налоговой милиции

Верховный Совет Украины отказался исправлять пресловутую «техническую ошибку» и восстанавливать работу налоговой милиции. Голосуя за изменения в Налоговый кодекс по поводу налогообложения наследства (законопроект № 0940), депутаты не поддержали поправки главы налогового комитета парламента Нины Южаниной, которые восстанавливали полномочия налоговой милиции. В свою очередь, Минфин презентовал http://pravo.ua/news.php?id=0058945 законопроект о Службе финансовых расследований.

«Онлайн дом юстиции» запущен на всеукраинском уровне

24 февраля состоялся запуск на всеукраинском уровне пилотного проекта «Онлайн дом юстиции», который до сих пор работал в Киеве. Теперь жители всех регионов смогут повторно получить документы в сфере регистрации актов гражданского состояния, а также зарегистрировать или ликвидировать ФЛП. Со временем к этим сервисам будут добавлены и другие услуги, которые Министерство юстиции предоставляет онлайн.

Приняты за основу изменения в «закон Савченко»

23 февраля Верховный Совет Украины принял за основу законопроект № 5259 о внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Украины относительно усовершенствования порядка зачисления срока предварительного заключения. Согласно законопроекту, срок наказания тех лиц, которые совершили особо тяжкие преступления, будет засчитываться по формуле «1 день в СИЗО за 1 день лишения свободы». А лицам, совершившим легкие преступления, оставят правило « 1 за 2».

Загруженность пунктов пропуска на границе можно отслеживать онлайн

На официальном веб-сайте Госпогранслужбы заработал обновленный сервис - граждане могут ознакомиться с состоянием загруженности пунктов пропуска на государственной границе. На интерактивной карте обозначены пункты пропуска, разными цветами отмечено состояние их загруженности на выезде из Украины. Вся информация обновляется каждые три часа. Используя обновленный сервис, можно эффективней планировать поездки за границу.

В Минагрополитики отчитались об успехах применения аграрных расписок

За период внедрения проекта аграрных расписок выдано 80 таких документов, что позволило привлечь сельхозпроизводителям более 467 млн грн. Сейчас расписки действуют в 8 областях и приоритетной задачей Минагрополитики является распространение проекта на всю территорию Украины. Об этом сообщила заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Елена Ковалева. По ее словам, внедрение единого национального реестра планируется до конца сентября 2017 года.

Минюст запускает просветительский проект

Минюстом инициирован следующий этап развития системы оказания бесплатной правовой помощи – повышение уровня знаний украинцев о своих правах и запуск всеукраинского проекта «Я имею право!». Об этом во время выступления в Верховном Совете сообщил Министр юстиции Павел Петренко. Цель проекта - проводить просветительскую работу среди граждан относительно прав, которые им гарантированы.

НААУ присоединилась к Меморандуму о взаимном признании повышения квалификации адвокатов в Европе

Национальная ассоциация адвокатов Украины присоединилась к Меморандуму о взаимном признании повышения квалификации адвокатов в Европе. Документ подписал Председатель Комитета НААУ по международным связям Иван Гречковский. Меморандум предусматривает взаимное признание академических часов или баллов повышения квалификации, полученных на мероприятиях, проводимых в других странах-членах организации.

Для инвесторов создан информационный портал

Офис по привлечению инвестиций создал и готовит к запуску информационный портал для бизнеса. «У нас до сих пор не было сайта, который бы постоянно обновлялся и содержал все необходимые данные, начиная с описания Украины и заканчивая регуляторкой и короткими справками. Инвестбанкиры и юристы делают это, как правило, для своих клиентов, но общего сайта для инвесторов у нас нет. Мы его создавали с нуля, и он будет запущен до конца месяца», - рассказала правительственный уполномоченный по вопросам инвестиций Оксана Маркарова.

Италия выделила 1 млн евро на помощь Донбассу

Италия выделила 1 млн евро в поддержку людей, пострадавших от военных действий на Донбассе. Средства предоставлены Всемирной продовольственной программе ООН и ЮНИСЕФ. В частности, 700 тыс. евро предусмотрены для распределения продовольственных пайков наиболее уязвимым слоям гражданского населения, которые не получают поддержку от других гуманитарных организаций. Еще 300 тыс. евро - для финансирования программы информирования детей и их семей о минной опасности.

Уменьшилось количество безработных

По состоянию на 1 февраля 2017 года по сравнению с соответствующей датой прошлого года количество безработных составляло 429 тыс. и уменьшилось на 16%, сообщила Госслужба занятости. Количество лиц, получающих пособие по безработице, сократилось на 15% (до 351 тыс. человек). По сообщению, в целом ситуация на рынке труда в текущем году характеризуется положительной динамикой.

Премьер-министр поручил создать электронную биржу торговли углем

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству энергетики и угольной промышленности создать электронную площадку для торговли углем: «Задача Министерству и Министру - внести предложения, по примеру работы ProZorro, чтобы, например, на осень уже была создана площадка электронных торгов по углю. Из ЮАР, украинского, польского, из других стран. Тогда все будет понятно по формированию цены».

В ГФС предложили снизить ставку НДФЛ

Государство для детенизации бизнеса могло бы предложить некоторое снижение налога на доходы физических лиц без ущерба для бюджета, заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. «Понижение ставки на 1 процентный пункт - до 17%, на мой взгляд, возможно уже сейчас», – сказал он, добавив, что при ставке 17% сбор НДФЛ был бы выше.