С 1 марта повысятся тариф на электроэнергию

С 1 марта тариф на электроэнергию снова повысится и составит 90 копеек – 1,68 гривны за киловатт.
Это будет пятое и последнее подорожание, определенное постановлением НКРЭ №220 от 26 февраля 2015 года.
В частности, за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц (включительно) киевляне будут платить по 90 копеек за киловатт (сейчас 0,714 грн).
За объем, потребленный от 101 кВт/ч – 1,68 гривны (сейчас от 101 до 600 кВт/ч включительно – 1,29 гривны, от 601 кВт/ч и более – 1,638 гривны).
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии тариф составит 90 копеек за киловатт.
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