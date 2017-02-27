Исполнительное производство

Сегодня 27 февраля 2017 года, 10:52

"Херсоноблэнерго" подало в суд на пресс-службу СБУ

“Херсоноблэнерго” подало иск в суд на пресс-службу СБУ в Херсонской области за распространение информации о противоправных действиях облэнерго.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Херсоноблэнерго”.

“Херсоноблэнерго” подала иск в суд на пресс-службу СБУ в Херсонской области за обнародование и распространение последней на своих ресурсах неправдивой информации относительно работы “Херсоноблэнерго” и уклонения его от уплаты налогов и якобы создания предпосылок для массовых отключений потребителей от электроснабжения с обязательством публично эту информацию опровергнуть”, – говорится в сообщении.

В субботу пресс-служба СБУ сообщила, что спецслужба раскрыла хищение средств топ-менеджментом “Херсоноблэнерго” для создания искусственной задолженности общества перед государством.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УК, ведется следствие.

В сообщении также отмечалось, что сотрудники спецслужбы проверяют “согласование” действий топ-менеджеров с российскими владельцами компании, правоохранители провели обыски в офисе “Херсоноблэнерго” и изъяли документацию, подтверждающую осуществление нелегальных сделок.