Сегодня 27 февраля 2017 года, 10:52

В ближайшее время объявим о полной ликвидации пожарной инспекции, - Аваков

Уже в ближайшее время в Украине объявят о полной ликвидации государственной пожарной инспекции.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Рассказывая о своих планах работы на занимаемой должности, глава МВД упомянул и о полном завершении реформы Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций. “В ближайшее время мы объявим о полном сокращении и уничтожении такого понятия, как пожарная инспекция. Когда к вам будет приходить пожарный инспектор, не домой, а в ваш маленький киоск или малое предприятие, будет приходить и говорить, как обычно они просят соответствующие деньги… Это понемногу будет уходить”, – пообещал Аваков.

Напомним, глава МВД анонсировал ликвидацию в Украине пожарной инспекции в сентябре 2016 года.