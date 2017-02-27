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Сегодня 27 февраля 2017 года, 09:21

С 1 июля в Египте поднимутся цены на визы

Египет отложил повышение визового сбора с 25 долл. США до 60 долл. США до 1 июля.

Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на представителей министерство туризма Египта.

Никаких подробностей такого решения в министерстве не сообщили. Однако египетские официальные лица пояснили, что перенос сроков был сделан по просьбе лидеров туристического сектора, которые предупредили, что введение более высоких цен на визы в межсезонье больно отразится на отрасли.

Отмечается, что представители министерства туризма говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены информировать СМИ.

Напомним, ранее появилась информация, что Египет с 1 марта поднимает стоимость виз для туристов, въезжающих в страну, с 25 до 60 долларов.