С 1 июля в Египте поднимутся цены на визы

Египет отложил повышение визового сбора с 25 долл. США до 60 долл. США до 1 июля.
Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на представителей министерство туризма Египта.
Никаких подробностей такого решения в министерстве не сообщили. Однако египетские официальные лица пояснили, что перенос сроков был сделан по просьбе лидеров туристического сектора, которые предупредили, что введение более высоких цен на визы в межсезонье больно отразится на отрасли.
Отмечается, что представители министерства туризма говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены информировать СМИ.
Напомним, ранее появилась информация, что Египет с 1 марта поднимает стоимость виз для туристов, въезжающих в страну, с 25 до 60 долларов.
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