ТЕНДЕРНЫЙ ОТПОР: как решить проблемы с процедурой закупки юруслуг клиентами из публичного сектора?

Государственные закупки все чаще попадают в фокус общественного внимания. Тендеры на привлечение юрсоветников госорганами и госкомпаниями — не исключение. Правда, ситуация здесь кардинально отличается: обсуждается не явно завышенная стоимость услуг победителей тендеров, а наоборот, победителями становятся компании, предложившие цены существенно ниже декларируемых среднерыночных ставок. Мотивы такого демпинга могут быть разные: от желания заполучить в портфолио интересный и перспективный кейс именитого клиента, в котором можно наработать опыт и репутацию, до троллинга системы с целью привлечения внимания к проблемам с закупками юруслуг. Предмет отдельного обсуждения — допуск к участию в тендерах компаний, не соответствующих установленным требованиям, и их дисквалификация после «победы» по ценовому критерию.
«Юридическая практика» поинтересовалась у практикующих юристов их отношением к существующему порядку закупки юруслуг клиентами из публичного сектора, применяемым участниками тендеров инструментам конкурентной борьбы, а также расспросила о том, что необходимо сделать для улучшения ситуации.
Констатируя, что система Prozorro безусловно положительно повиляла на ситуацию с гостендерами, участники рынка юридических услуг одновременно обращают внимание на сложности закупок именно юридических услуг и говорят о необходимости перемен, причем в самом ближайшем времени, иначе государство может оказаться без столь необходимой поддержки.
Подробнее читайте в статье Алексея Насадюка «ТЕНДЕРНЫЙ ОТПОР» в следующем номере «Юридической практики» (№ 9 от 28.02.2017).
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