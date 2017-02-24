Сформирован состав Общественного совета при Национальном агентстве по предупреждению коррупции

Начинает свою деятельность Общественный совет при Национальном агентстве по предупреждению коррупции. Его состав сформировали сегодня на учредительном собрании делегаты общественных объединений. Путем рейтингового голосования избраны 15 кандидатов из 44, предложенных общественными объединениями. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.
«"Уверен, что новоизбранный Общественный совет при НАПК будет эффективным медиатором между Национальным агентством и обществом», - отметил после завершения голосования Игорь Ткаченко, руководитель аппарата НАПКа, уполномоченный за проведение конкурса по формированию Общественного совета.
Состав Общественного совета при Национальном агентстве по предупреждению коррупции в течение 3 дней будет подан на утверждение Кабинета Министров Украины.
В Общественный совет избраны:
• Аниськович Павел Юрьевич;
• Беловол Татьяна Дмитриевна;
• Бобыренко Виктор Анатольевич;
• Воробьев Вадим Вячеславович;
• Гусев Константин Александрович;
• Дрик Александра Николаевна;
• Езерский Константин Валерьевич;
• Кучма Остап Тарасович;
• Рыжов Глеб Олегович;
• Ромашко Юрий Игоревич;
• Свитлык Виталий Евгеньевич;
• Симка Мирослав Олегович;
• Старченко Сергей Владимирович;
• Ступак Лариса Викторовна;
• Таран Виктор Викторович.
«Более 30 делегатов на собрании представляли различные регионы Украины. Прозрачная и эффективная организация процесса избрания Общественного совета при НАПКа состоялась благодаря помощи реанимационных пакета реформ (РПР), движущей силой которого стала ОО «Антикоррупционный штаб», а также Программе развития ООН (ПРООН), благодаря которой обеспечивалась помощь региональным делегатам», - отметил Игорь Ткаченко.
Напомним, что заявления и приложенные к ним документы от общественных объединений на участие их представителей в указанных собрании поступали в НАПК в период с 26 января по 14 февраля 2017 года. 113 общественных объединений делегировали 173 представителей, а именно: лиц, уполномоченных представлять общественные объединения - 56 делегатов и лиц, которые были предложены общественными объединениями для включения в состав совета - 44 кандидата.
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