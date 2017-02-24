Депутаты не поддержали запрет на изъятие серверов при обыске

Верховный Совет Украины отказался запретить временное изъятие серверов в ходе обыска или осмотра. За принятие в целом законопроекта №3719 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно отдельных вопросов следственных действий с целью обеспечения дополнительных гарантий законности при их проведении» проголосовали 197 депутатов при минимально необходимых 226.
В частности, документом предусматривается запретить временное изъятие электронных информационных систем. Так, следователи должны будут осуществлять копирование информации, а не изъятие техники. Предлагается разрешить применение спецподразделений при проведении обысков у субъектов хозяйствования исключительно на основании постановления следственного судьи и только по тяжким и особо тяжким преступлениям.
В законопроекте предполагается обеспечить доступ адвоката к процессу обыска на любом его этапе. При этом обыск разрешен только как исключительное следственное действие, когда невозможно получить информацию другим способом. Кроме того, документом предлагается ввести в ходатайстве обязательную аргументацию необходимости обыска и детального описания предметов и лиц, которых планируется найти.
Как отметил в комментарии «ЮП» Игорь Воронов, юрист практики разрешения судебных споров Sayenko Kharenko, по сути, это не первая попытка законодателя урегулировать процедуру получения цифровой информации с информационных систем без их изъятия. Так, Законом №191-VIII от 12.02.2015 года было предусмотрено, что временный доступ к электронным информационным системам осуществляется путем снятия копии информации без изъятия самих носителей (за исключением, если они непосредственно были указаны в определении суда). Однако это не повлияло на многочисленные изъятия серверов во время проведения такого следственного действия, как обыск.
«Есть все основания полагать, что вопрос с изъятием информационных систем, несмотря на более детальную регламентацию, может сохранить свой актуальный статус и продолжать доставлять неприятности субъектам хозяйственной деятельности в аспекте уже «обоснованных» действий правоохранителей. Такому подходу будет способствовать и столь простой фактор, как отсутствие в нужном количестве самих носителей, а главное – сертифицированных программных и аппаратных комплексов, которые бы позволили в перспективе рассматривать скопированную цифровую», - отметил г-н Воронов.
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