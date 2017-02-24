Сегодня 24 февраля 2017 года, 17:39

Аграрные расписки позволили привлечь сельхозпроизводителям более 467 млн грн, - КМУ

За период внедрения проекта аграрных расписок выдано 80 таких документов, что позволило привлечь сельхозпроизводителям более 467 млн гривен. Сейчас расписки действуют в 8 областях и приоритетной задачей Минагрополитики является распространение проекта на всю территорию Украины. Об этом сообщила заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Елена Ковалева во время заседания рабочей группы по вопросам совершенствования механизмов функционирования аграрных расписок сегодня, 24 февраля, в Минагрополитики.

«На сегодняшний день аграрные расписки работают в 8 областях и демонстрируют хорошие результаты. Так, выданные документы позволили фермерам привлечь более 467 млн гривен. Не было зарегистрировано ни одного случая банкротства. Сегодня мы работаем над тем, чтобы создать единый национальный реестр аграрных расписок, что позволит распространить наш Проект на всю Украину», - прокомментировала Елена Ковалева.

По словам заместителя министра, на данный момент уже проведена подготовительная работа к организации тендера на создание единого национального реестра. Внедрение в действие планируется до конца сентября 2017 при поддержке Международной финансовой корпорации.

«На март-апрель запланировано проведение отбора разработчика реестра. Май-август - отработка его функционала и организация тестового запуска. Надеюсь, что до конца сентября мы будем иметь в действии полноценный национальный реестр, что позволит масштабировать проект и привлекать еще больший объем финансовых ресурсов в аграрную отрасль страны», - отметила замминистра.

Напомним, что аграрная расписка - это товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом, осуществить поставку сельскохозяйственной продукции или уплатить денежные средства на определенных в нем условиях.