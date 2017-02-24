В 2017 году должен произойти прорыв в секторальной децентрализации, - министр регионального развития

Проекты, которые создаются и реализуются в обществе – это именно та материализация реформы местного самоуправления, которую ждет вся страна. Школы, детские сады, дороги, освещение улиц, перевод отопления на альтернативные источники энергии – эти вещи становятся возможными, когда именно вы, общины, определяете стратегию и приоритеты собственного развития. Об этом заявил Вице-премьер-министр – Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
«От активности, приоритетов и стратегии общества зависит будущее государства. Крайне важно, чтобы через инструменты бюджетной децентрализации, внедрение новой модели украинской школы, реализацию реформы в отрасли здравоохранения, планирование территорий, создание ЦПАУ общины показали совсем другое качество услуг. В 2017 году должен произойти прорыв в секторальной децентрализации», - подчеркнул Геннадий Зубко.
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