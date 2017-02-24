Сегодня 24 февраля 2017 года, 16:08

Минюст запускает просветительский проект «Я имею право!»

Министерство юстиции в течение последних лет создало одну из самых развитых в мире систем оказания бесплатной правовой помощи гражданам, которые не могут себе позволить частного адвоката. В этом году инициирован следующий ее этап – повышение уровня знаний украинцев о своих правах и запуск всеукраинского проекта «Я имею право!». Об этом сегодня во время выступления в Верховном Совете в рамках «Часа вопросов к Правительству» сообщил Министр юстиции Павел Петренко.

«Министерство юстиции приступило к чрезвычайно сложному делу – восстановлению справедливости для каждого украинца. С 2014 года мы реализуем национальный проект развития системы бесплатной правовой помощи. Это помощь для тех людей, которые не имели возможности нанять частного адвоката и защитить свои права», - отметил глава Минюста.

Он проинформировал присутствующих, что в прошлом году Минюст ликвидировал 500 районных управлений юстиции, которые не выполняли никаких функций и в которые никто из граждан не обращался. Сэкономленные средства позволили на их месте открыть бюро правовой помощи.

Вместе с тем он подчеркнул: знание своих прав и умение их защищать – это настоящее оружие в борьбе с чиновничьим произволом.

«Наша задача заключается в том, чтобы мы перешли на новый уровень и начали вооружать украинцев знаниями об их правах в общении с чиновником, в общении с судьей, в общении с прокурором. В этом году мы инициируем запуск общенационального проекта «Я имею право!», который будет проводить просветительскую работу среди граждан относительно прав, которые им гарантированы», - заявил Министр юстиции.

Кроме того, важным направлением обеспечения справедливости для каждого гражданина является реформа судебной системы.

«Мы имеем все шансы получить в ближайшее время новый Верховный Суд Украины, созданный по принципам публичности и прозрачности. Так же будет созданы новые апелляционные суды. Я призываю всех украинских юристов не стоять в стороне и думать, что кто-то вместо них изменит эту страну. Быть диванным экспертом, советовать и критиковать – проще всего. Приходите на конкурсы, становитесь судьями, меняйте лицо судебной системы, уничтожайте беззаконие, которое там царит», - резюмировал Павел Петренко.