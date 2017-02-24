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Сегодня 24 февраля 2017 года, 17:40

Названы ТОП-10 скучнейших в мире профессий. Юристы - на первом месте

Издание The Independent обнародовало рейтинг ТОП-10 наиболее скучных профессий в мире. Список был создан на основе мнений около 1300 представителей различных профессий.

На вершине рейтинга оказалась работа в сфере юриспруденции. Исходя из мнений опрошенных, порядка 8 человек из 10, занимающихся данным видом деятельности, считают свою работу скучной.

На втором месте расположилась сфера проджект менеджмента, а замкнула тройку лидеров область функций поддержки.

Далее в списке идут финансовый контроль (68%), консалтинг и аккаунтинг (67%), финансовый сервис и банкинг (67%), инженеринг (64%), продажи (61%), маркетинг и коммуникации (60%), а также IT-сфера (56%).