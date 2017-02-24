Пенсии будут повышаться планово, - вице-премьер-министр

Украинское правительство будет повышать пенсии планово. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
«Для увеличения социальной помощи, пенсий мы не будем печатать деньги, мы не будем пускать в оборот дополнительные «фантики» только для того, чтобы задекларировать формальное повышение. Потому что эти все печатания денег, к сожалению, приводят потом к негативным факторам в виде раскрутки инфляции», - заявил П.Розенко.
«Пенсии мы будем повышать планово, как зафиксировано в Государственном бюджете Украины - с 1 мая и с 1 декабря 2017 года. Будет повышение примерно на 10-11%. Все, что нужно будет больше, мы будем оценивать с точки зрения дополнительных доходов Пенсионного фонда Украины», - добавил он.
Он отметил, что для повышения пенсий Пенсионному фонду необходимо дополнительно 30-40 млрд грн.
«Как только мы этот ресурс увидим, мы сразу его используем на повышение пенсий на Украине», - сказал П.Розенко.
С 1 декабря 2016 года минимальная пенсия на Украине увеличилась на 10% и составляет 1247 грн. Согласно госбюджету, минимальная пенсия в следующем году будет повышаться дважды: в мае - до 1312 грн, в декабре - до 1373 грн.
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