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ФГВФЛ распродает активы банка «Михайловский» по заниженным ценам

24 февраля 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил распродажу активов банка «Михайловский». На сайте банка «Михайловский» можно ознакомиться с полным перечнем товаров, подлежащих распродаже. Среди активов: телефоны, ноутбуки, телевизоры, банкоматы, мебель, микроволновые печи, сейфы и прочее.

При этом цены Фонда гарантирования вкладов на указанные товары существенно отличаются от среднестатистических на рынке.

Так, ФГВФЛ продает:

- Телевизор Toshiba 19HV15V1 за 1 тыс. 184 грн. При этом этот же телевизор бывший в использовании на портале «ОЛХ» стоит уже 3 тыс. 300 грн. Цена занижена почти втрое.

- Телефон Grandstream с ЖК GXP1405 за 446 грн. На портале «ОЛХ» такой телефон б/у стоит не менее 950 грн. Цена занижена вдвое.

- Монитор LED LCD LG 18.5 "19М35А-В black D-sub за 866 грн. В то же время такой монитор на «ОЛХ» стоит 1 тыс. 800 грн. Цена занижена вдвое.

В общем, ФГВФЛ продает более 8 тыс. таких предметов, ранее принадлежавших банку «Михайловский».

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