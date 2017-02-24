Сегодня 24 февраля 2017 года, 16:08

Адвокаты хотят наладить взаимопонимание с судьями и правоохранительными органами

24 февраля состоялся круглый стол «Деятельность адвоката в работе с судебными и правоохранительными органами: война и мир», который провела Ассоциация адвокатов Украины с целью налаживания коммуникации между адвокатами, судьями и правоохранительными органами.

Война идет давно, нарушения прав адвокатов являются систематическими и их количество увеличивается, при этом отсутствует объективная и оперативная реакция судебных и правоохранительных органов - «почему-то большинство государственных органов видят в адвокатах врага», - отметила Зоя Ярош, адвокат, вице-президент ААУ. Так считает и адвокат Александр Черных, по словам которого в обществе сейчас активно раскручивается бренд «адвоката дьявола» и формируется негативное отношение к адвокатам как «защитникам преступников».

Отождествление адвоката с клиентом – одна из основных проблем адвокатуры, отметил Владимир Клочков, адвокат, председатель Комитета ААУ по защите прав адвокатов. Также среди таких проблемных моментов - отсутствие достаточной коммуникации адвокатуры с правоохранительными органами и судейским корпусом; непонимание принципов работы и целей адвокатуры; ошибки адвокатов при осуществлении своей деятельности; отсутствие своевременного и надлежащего реагирования правоохранительных органов на нарушения прав адвокатов и совершение преступлений в отношении них. «А те органы, которые должны защищать наши права (я имею в виду НААУ), в настоящее время заняты другим - выборами, креслами, взносами и т.д.», - сокрушается адвокат.

Возмутительным, по мнению адвокатов, является и то, что квалификация преступлений против них происходит не по специализированным статьям 397 – 400 Уголовного кодекса, а все «списывают на бытовуху». Адвокаты говорят, что находятся под постоянным давлением, в частности, растет количество обысков: за два месяца этого года обысков уже было на половину «нормы» всего прошлого года. И, как сообщили во время круглого стола, прямо сейчас проводится обыск в офисе одного из адвокатов Киева. «Адвокаты защищают также и судей, и правоохранителей, но взаимности мы не видим», - отметил Виталий Наум, адвокат, председатель Киевского областного отделения ААУ.

Представителем от правоохранительных органов на круглом столе был только заместитель начальника ГСУ Национальной полиции Станислав Лысенко, который пообещал внимательно изучить все претензии адвокатов и учесть их в работе. «Мы все в одной лодке и должны что-то сделать, что приведет к улучшениям», - заявил Владимир Гребенюк, судья Подольского суда Киева.

«Мы хотим найти точки диалога с представителями госорганов, услышать друг друга, чтобы у нас в государстве царил правопорядок», - призвала Зоя Ярош. Адвокаты решили больше общаться на данные темы, проводить открытые обсуждения, и очень надеются, что правоохранительные органы не будут игнорировать такие мероприятия.