Сегодня 24 февраля 2017 года, 14:38

Гройсман пообещал, что с 1 апреля больные гипертонией будут получать лекарства бесплатно

Результатом медицинской реформы должно быть увеличение продолжительности жизни жителей Украины на 7 лет. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховном Совете Украины.

«Приоритет и цель реформы заключаются в следующем - украинские граждане должны жить на 7 лет дольше, чем они живут сегодня», - отметил он.

По словам премьера, результатом медицинской реформы должно быть создание единой сети лечебных учреждений, в которых граждане Украины будут получать высококвалифицированную медицинскую помощь.

В.Гройсман сообщил, что с 1 апреля правительство будет компенсировать стоимость лекарств для больных хроническими заболеваниями, в частности, гипертонической болезни. По его словам, эти граждане будут получать бесплатные лекарства.