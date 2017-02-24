Гройсман пообещал, что с 1 апреля больные гипертонией будут получать лекарства бесплатно

Результатом медицинской реформы должно быть увеличение продолжительности жизни жителей Украины на 7 лет. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховном Совете Украины.
«Приоритет и цель реформы заключаются в следующем - украинские граждане должны жить на 7 лет дольше, чем они живут сегодня», - отметил он.
По словам премьера, результатом медицинской реформы должно быть создание единой сети лечебных учреждений, в которых граждане Украины будут получать высококвалифицированную медицинскую помощь.
В.Гройсман сообщил, что с 1 апреля правительство будет компенсировать стоимость лекарств для больных хроническими заболеваниями, в частности, гипертонической болезни. По его словам, эти граждане будут получать бесплатные лекарства.
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