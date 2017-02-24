Сегодня 24 февраля 2017 года, 14:38

В НАПК напомнили о необходимости представления декларации после увольнения

Национальное агентство по предупреждению коррупции обращает внимание субъектов декларирования необходимость подавать декларацию за прошлый год в случае увольнения.

В соответствии с абзацем 2 части 2 статьи 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции», лица, которые прекратили деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления, обязаны в следующем году после прекращения деятельности подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год.

Напомним, что к субъектам декларирования относятся лица, указанные в пункте 1, подпункте «а» пункта 2 части 1 статьи 3 антикоррупционного закона и другие лица, которые обязаны подавать декларацию в соответствии с настоящим Законом.

Как ранее сообщала «ЮП», НАПК утвердило разъяснение относительно декларирования работников патронатной службы.