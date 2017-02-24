МЭРТ отменит санкции в отношении 15 компаний-импортеров сжиженного газа

Служба безопасности предлагает Минэкономразвития отменить действие спецсанкции относительно 15 импортеров горюче-смазочных материалов и их контрагентов из-за отсутствия доказательств причинения вреда государству. Об этом говорится в сообщении министерства.
Как отмечается, 23 февраля СБУ сообщил МЭРТ, что первичные данные о правонарушениях, которые осуществляют импортеры и их контрагенты, доказаны частично, а причастность субъектов хозяйствования к причинению вреда интересам Украины не доказаны.
На основании этой информации СБУ предлагает МЭРТ отменить действие специальной санкции в отношении 15 импортеров и их контрагентов, а именно: ЧП «НП-Трейдинг», ООО «Нефтепродукт-Трейдинг», ООО «Виолана-Тек», ООО «Системс Логистик менеджмент», ООО «Галлон-Групп», ООО «СВГ Плюс», ООО «Евростандарт Автогаз», ООО «Компания «Надежда», ЧП «Олан», ЧП «Род-Ник», «West Trading & Marketing Oil, Corp», «Restimpex System, LLP», «Tarone Trade LLP», «Ameralda Trading Limited», «Danier Holdings LLP».
«Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с частью 16 статьи 37 закона «О внешнеэкономической деятельности" ответственность за недостоверность информации, указанной в представлениях, о применении санкций, на основании которых принимаются соответствующие решения МЭРТ, несет инициатор представления в порядке, предусмотренном законом», - говорится в сообщении.
Напомним, 6 февраля 2017 года на основании представлений СБУ Минэкономразвития применило специальную санкцию в форме временного приостановления внешнеэкономической деятельности к некоторым импортерам горюче-смазочных материалов.
По данным СБУ, денежные средства, перечисленные некоторыми импортерами горюче-смазочных материалов в адрес нерезидентов, зарегистрированных в «оффшорных» юрисдикциях, частично использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Специальная санкция должна была вступить в силу 18 марта 2016.
Напомним, в конце 2016 года в импортеров сжиженного газа начались проблемы.
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