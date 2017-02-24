Сегодня 24 февраля 2017 года, 14:38

НБУ оставил без изменений перечень системно важных банков

Решением правления Нацбанка от 23 февраля 2017 определены системно важные банки на 2017 год: Приватбанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк. Эти три банка имели статус системно важного в течение 2016 года, сообщает регулятор.

«Системно важный банк - термин в законодательстве многих стран мира, которым определяют банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы», - говорится в сообщении.

Как отмечается, к системно важным банкам НБУ может применять усиленные пруденциальнх требований, в частности повышенные нормативов ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике.

Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.