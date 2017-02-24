Сегодня 24 февраля 2017 года, 13:07

Как технология Blockchain поможет автоматизировать самую коррупционную часть процедуры аренды, – разбирались в ІТ-комитете АЮУ

Для того, чтобы выявить какие же проблемы возникают с легализацией технологии Blockchain, нужно сначала разобраться — что же такое Blockchain? Из такой логики исходил Комитет Ассоциации юристов Украины по вопросам телекоммуникаций, информационных технологий и Интернета, организовывая открытую дискуссию «Аукционы на базе Blockchain: практические и юридические моменты». Мероприятие прошло 23 февраля с.г. в IDF Reforms Lad. Модератором дискуссии выступил глава ІТ-комитета АЮУ, координатор IT-практики ЮФ Sayenko Kharenko Никита Полатайко.

Об идее технологии Blockchain рассказал советник Администрации Президента Украины, эксперт общественной организации «Фонд Инноваций и Развития – Украина» Давид Кизирия. «Почему Украина, страна с богатым природными и человеческими ресурсами, в таком состоянии?», – адресовал аудитории вопрос г-н Кизирия. «Собственная безответственность», «коррупция» – отвечали участники. «Коррупция – это не проблема, коррупция это температура – индикатор того, что организм болен; проблема – в системе и существующей регуляции», – считает эксперт из Грузии. Основные факторы в этом контексте – существование бюджетных денег (если они расходуются неправильно) и дискреция чиновников (большие возможности для маневров). «Как сделать так, чтобы у чиновников не было полномочий манипулировать и душить систему?– задался вопросом Давид Кизирия. – Не нужно создавать системы надзора, нужно лишить его возможности лезть в ваш карман».

По его словам, самая подходящая технология – это Blockchain. Если провести аналогию, то Blockchain это многосторонний контракт и у каждого участника хранится его оригинал; и если один участник оригинал теряет, информация сохраняется у других, ее можно «вытянуть». Кроме того, изменять информацию, без ведома других участников, нельзя. Технология Blockchain используется в Эстонии в сфере государственных закупок. В нашем государстве эта технология направлена на процесс аренды. «Государство спрашивает, с кем я общаюсь? Правоохранители интересуются, куда нам идти, чтобы арестовать главный сервер?», – шутит спикер. Он говорит, что основания проблема в том, как в национальном законодательстве описать систему, у которой нет центра.

Детальнее об Аукционе 3.0, разработанном на базе Blockchain, рассказал юрист ОО «Фонд Инновации и Развития – Украина» Роман Яковлев. Аукцион разработан на основе процедуры аренды коммунального имущества. По словам г-на Яковлева, эти процедуры в разных городах имеют свои особенности и имеют много коррупционных рисков (оценка имущества, которое инвестор хочет арендовать, публикация в региональной газете, ожидание конкурентов, общение с представителями местных органов и т.д.). После прохождения длительной процедуры у инвестора нет гарантий, что он выиграет на конкурсе. Аукцион 3.0 – автоматизирует процесс аренды имущества, цена аренды определяется еще перед приемом документов от участников торгов, а победитель определяется автоматически по рейтингу.

Плюсы системы: нет необходимости в заявке, информация о лоте доступна со всех мест, большая конкуренция, полная открытость, возможность масштабирования. Из минусов Роман Яковлев выделил следующие: монополия государства на административные услуги (в том числе и на передачу имущества в аренду), необходимость публикации объявления в газете, проблемы валидности. Кроме того, проблемы и с электронным документооборотом (от него в госорганах есть только название), нет реального видения бизнес-процессов, необходимый полный редизайн, регуляции устарели. Фактически Аукцион 3.0 предлагает автоматизировать самую коррупционную часть.