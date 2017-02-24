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Сегодня 24 февраля 2017 года, 13:07

Днепровские студенты отстояли в суде право получать стипендии в размере прожиточного минимума

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Днепровские студенты отстаивают в суде право на стипендии в размере прожиточного минимума. Так, студент Днепропетровского национального университета им. О. Гончара Михаил Мерцалов рассказал, что в соответствии с законом «О повышении престижности шахтерского труда» некоторые льготные категории студентов имеют право получать стипендии в размере прожиточного минимума. Однако финансирование университетов не позволяет самостоятельно такие деньги.

Студенты обратились за помощью к юристам и подали иски в суд.

«Мы выиграли около 10 дел. Сейчас идут семь судебных процессов», - сообщил Михаил Мерцалов. В результате университеты выплачивают студентам деньги.

Начальница юридического отдела ДНУ Татьяна Шляхова отмечает, что университет нормально относится к инициативе студентов и выполняет решения судов, ведь Закон Украины «О повышении престижности шахтерского труда» противоречил Закону «О высшем образовании».