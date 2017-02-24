Сегодня 24 февраля 2017 года, 13:07

Гройсман выступает за создание Службы финрасследований

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за создание Службы финансовых расследований, а не восстановление налоговой милиции. Об этом премьер заявил в ходе часа вопросов к правительству в парламенте.

«Есть два пути, которые мы должны исправить. Возможно, восстановить работу налоговой полиции и оставить все, как было раньше. Но я считаю, что возможно сделать более прогрессивный шаг: создать единую службу, Службу финансовых расследований Украины, которая будет цивилизованной качественной службой. И здесь я хочу встать на сторону реального сектора экономики и бизнеса. Я получаю десятками и сотнями жалобы на письма налоговой полиции, на письма СБУ отдела К, на письма Службы экономики МВД, еще каких-то контролирующих органов. При первом приближении 80% я могу рассматривать этих обращений как реальное давление на реальный сектор и на бизнес», - заявил премьер.

Отметим, 21 декабря 2016 года Верховный Совет внес ряд изменений в Налоговый кодекс. В одном из них депутаты ошиблись и вместо того, чтобы дождаться нового закона о создании Службы финансовых расследований, ликвидировали налоговую милицию с 1 января 2017 года.

Как ранее сообщала «ЮП», вчера парламент отказался восстановить налоговую милицию. Министерство финансов настаивает, что восстанавливать налоговую милицию не нужно, а вместо этого предлагает принять закон о финансовой полиции.