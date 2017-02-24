ВТО отклонила апелляцию РФ: решение Москвы запретить ввоз свинины из Евросоюза – незаконное

Всемирная торговая организация (ВТО) отклонила апелляцию России на решение о признании незаконным запрета на ввоз свинины из стран ЕС. Как сообщает агентство Reuters, ВТО отклонила апелляцию России от октября прошлого года на августовское решение организации признать незаконным решение Москвы запретить ввоз свиней и свиноводческой продукции из стран Евросоюза. Тем самым арбитры встали на сторону Брюсселя в торговом споре с Москвой.
Запрет на ввоз живых свиней и свинины из ЕС был введен Россельхознадзором в январе 2014 года в качестве ответной меры на вспышку в Литве и Польше африканской чумы свиней. Брюссель пытался добиться отмены этого решения, а затем обратился в ВТО.
В августе 2016 года арбитры приняли решение, что российский запрет противоречит международным стандартам Всемирной организации здравоохранения животных и идет вразрез с соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер. Россия подала апелляцию на это решение, объяснив это тем, что ситуация с африканской чумой свиней в странах Балтии и Польше продолжает ухудшаться, а предпринимаемые службами ЕС меры для ликвидации очагов заболевания неэффективны. Поставки европейской свинины в Россию находятся под запретом в том числе из-за продовольственного эмбарго, введенного Москвой в ответ на западные санкции. До российского эмбарго, в 2013 году, стоимость экспорта свинины из стран ЕС в Россию составляла 1,4 млрд евро.
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