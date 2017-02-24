НБУ ликвидирует «Платинум Банк»

Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 23 февраля 2017 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Платинум Банк». Об этом говорится в сообщении регулятора.
Как известно, ОАО «Платинум Банк» отнесен к категории неплатежеспособных 10 января 2017 в соответствии с требованиями статьи 76 закона «О банках и банковской деятельности».
Как информировал НБУ, 97% всех вкладчиков ПАО «Платинум Банк» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.
Напомним, Фонд гарантирования обратился к Нацбанку с предложением об отзыве с 24 февраля 2017 года банковской лицензии и ликвидации банка ПАО «Платинум Банк».
Ранее сообщалось, что ТАСкомбанк и Первый украинский международный банк заинтересовались в покупке активов неплатежеспособного Платинум Банка.
Как известно, 11 января правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО «Платинум Банк» к категории неплатежеспособных.
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