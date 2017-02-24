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Сегодня 24 февраля 2017 года, 11:36

Минэнерго создало новое ГП «Украинская топливно-энергетическая компания»

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало новое государственное предприятие «Украинская топливно-энергетическая компания». Об этом говорится в приказе №145, опубликованном на сайте ведомства.

В документе не указан род деятельности нового госпредприятия, а в Едином государственном реестре юридических лиц оно еще не значится.