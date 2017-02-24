Сегодня 24 февраля 2017 года, 11:36

Украина предложила ВТО создать единый портал тендерных объявлений

Украина выступила с инициативой создать в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) совместный портал по размещению объявлений о тендерах. О такой инициативе на своей странице в соцсети пишет первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

«Украина предложила всем странам-членам соглашения GPA (Agreement on Government Procurement – Соглашение о госзакупках) создать портал на основе стандарта данных Open Contracting Data Standard. Ну а затем прикрутить туда BI-модуль (система бизнес-анализа) вроде bi.prozorro.org. Короче, то, что мы уже сделали на уровне Украине, только теперь на уровне 50 стран», – пишет он.

По оценкам г-на Нефедова, «это была бы большая победа для бизнеса, потому что искать интересные тендеры на 45+ национальных порталов невозможно. Это была бы большая победа для правительств, потому что появилась бы надежная, доступная информация».

М.Нефедов отмечает, что эту инициативу положительно восприняли ЕС, США, Канада, Норвегия и Швейцария.